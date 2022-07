Femminile, buona la prima. Vittoria a valanga in amichevole

Finisce in goleada la prima amichevole stagionale della Fiorentina Femminile che si trova in ritiro a Moena. All'esordio le ragazze viola vincono 5-0 contro la Fiemme Cavalese grazie alle reti di Cafferata, Giacobbo, Monnecchi e alla doppietta di Huchet. Da domani proseguiranno gli allenamenti in Val di Fassa per preparare al meglio l'esordio in campionato contro il Milan.