Clelland saluta: “Accolta come una Fiorentina”. Il club la ringrazia

La scozzese dice addio alla Fiorentina

Dopo l'addio di Louise Quinn, anche Lana Clelland e la Fiorentina si separano. Lo annunciano entrambi attraverso un post sui rispettivi canali social. La scozzese spende bellissime parole, che vi proponiamo qui sotto, per Firenze e per la società gigliata. Il club, dal canto suo, ringrazia il suo "Leone di Scozia" per i bellissimi anni passati assieme.