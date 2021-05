Cincotta felice: “Ci davano per morte, il problema erano solo le assenze”

La Fiorentina ha vinto la sua terza gara consecutiva: il tecnico Cincotta analizza il 2-1 sull'Empoli

Dopo la vittoria per 2-1 nel derby contro l'Empoli Ladies, la terza consecutiva per la Fiorentina Femminile, il tecnico Antonio Cincotta ha parlato al sito ufficiale viola: "Sono molto contento, le ragazze lo sanno. Quattro settimane fa in tanti suonavano la marcia funebre della Fiorentina ma io sapevo che non era cosi. L'unico problema erano le numerose assenze che portavano la squadra ad allenarsi male. Ci siamo riuniti, ho evitato che le parole uscite inquinassero l'ambiente e abbiamo recuperato gioco, idee e vittorie".

"Le giovani? Zanoli ha sbloccato la gara, ma anche Monnecchi è un ottimo prodotto del nostro vivaio. Oltre a questi tre risultati consecutivi, in questo finale di stagione, si sta vedendo la crescita di tante ragazze. Questo è possibile solo grazie ad un lavoro certosino e voglio ringraziare Commisso, Barone ed Elena Turra per la possibilità che mi danno allenando questa squadra. L'ultima contro San Marino? Vorrei dare spazio anche ad altre ragazze giovani, pur sempre rispettando l’avversario e la partita. Probabilmente saremo l'ago della bilancia per quanto riguarda la zona retrocessione e per questo andremo in campo con alla formazione più competitiva".