Cincotta: “Derby vinto con i denti e con la tattica. Fin qui abbiamo fatto molto bene”

Antonio Cincotta, allenatore Fiorentina Femminile, ha commentato a Violachannel la vittoria contro la Florentia: “Sapevamo di incontrare una squadra molto organizzata soprattutto a livello difensivo e che arrivava qui come una delle migliori difese del campionato. Le ragazze sono state molto brave a vincere con i denti e con la tattica l’ottavo derby consecutivo. Abbiamo concesso alcune disattenzioni difensive, dovremo lavorare duramente su alcuni dettagli tattici per crescere. Ma ci sta, perché il gruppo è completamente nuovo. La prova di maturità credo ci sia stata, abbiamo dovuto affrontare una difficoltà oggettiva. Ripartiremo con slancio per andare ad affrontare le prossime gare contro Sassuolo e Juventus. Fin qui la squadra ha fatto molto bene, ripartiremo da questo dopo la sosta per le Nazionali”.

