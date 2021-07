Addio di massa nella Femminile: dopo Clelland salutano altre tre protagoniste

Altri addii in casa Fiorentina

Proseguono gli annunci social della Fiorentina che sanciscono di fatto l'addio dei propri tesserati al club. E per quanta riguarda la Femminile la giornata di oggi coincide con una vera e propria rivoluzione. Dopo aver dato addio a Lana Clelland, ACF saluta con un tweet altre tre protagoniste della squadra. Trattasi di Jannel Cordia, Tessel Middag e Luoise Quinn. Per loro l'avventura in maglia viola termina oggi: