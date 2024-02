Viviano chiede spiegazioni all’arbitro nello spogliatoio: rischia il deferimento

La partita tra Ascoli e Catanzaro è stata senza dubbio piena di episodi e molto calda. Il match è finito 3 a 2 per la squadra calabrese ma alla squadra dell'ex portiere viola Viviano è stato espulso un giocatore al 58esimo. Finita la partita il portiere del club marchigiano è andato insieme al dirigente De Sanctis nello spogliatoio dell'arbitro Rapuano per chiedere dei chiarimenti. Cosa che non è consentita dal regolamento. La Procura Federale ha aperto un fascicolo a carico dell'Ascoli e il rischio che corrono i due è il deferimento. Lo riporta la Gazzetta dello Sport