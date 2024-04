Venuti sfortunato rimanda la salvezza del Lecce

Incredibile finale a Lecce, con protagonista in negativo Lorenzo Venuti. L'ex Fiorentina è entrato in campo all'82°, sul risultato fermo ancora sullo 0-0 al "Via del Mare", quando ha rilevato Gendrey. Pochi minuti dopo è Krstovic a sbloccare la sfida con un gran destro dal limite dell'area al 92'. Sul rilancio successivo alla rimessa in gioco, però, l'ex viola Venuti combina un pasticcio saltando in maniera scoordinata in area e toccando il pallone con un braccio: calcio di rigore e rete di Pessina al 97' che consegna l'1-1 finale in Salento. Il Lecce deve così rimandare in festeggiamenti per la salvezza matematica , salendo a quota 36 punti in classifica.