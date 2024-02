Sassuolo, via Dionisi. Possibile la promozione dell’ex viola Bigica

Salta la panchina di Dionisi a Sassuolo. In lista per sostituirlo c'è l'ex viola Bigica

Svolta in panchina in arrivo per il Sassuolo: il club neroverde ha ormai deciso per l'esonero dell'allenatore Alessio Dionisi. Decisivo il ribaltone interno con l'Empoli, quinto k.o. nelle ultime sei partite.