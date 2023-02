Rui Costa ed il Benfica sono nei guai. Accuse di corruzione per le aquile

Il Benfica è recentemente finito sotto accusa dai magistrati, per accuse quali partite truccate. Ma non è finita qua per il club di Lisbona. Secondo TVI, il Benfica potrebbe essere accusato di corruzione. Il fatto riguarderebbe la qualificazione in Champions della stagione 2017/18. Nell'ultima partita lo Sporting Lisbona perse la qualificazione alla coppa all'ultima giornata. La squadra di Rui Costa si aggiudicò l'ingresso battendo la Moreirense nell'ultimo turno di campionato per 1-0. Il tutto fu deciso da un fallo da rigore di Alfa Semedo, calciatore di cui le aquile acquisirono il 50% del cartellino l'anno dopo.