Ristic rabbonito da Vlahovic? Un contratto per far risparmiare la Juventus

Vi ricordate di Darko Ristic? Un po' il cattivo della storia Vlahovic-Fiorentina. L'agente dell'attaccante della Juventus infatti, ha dato filo da torcere a Commisso nella trattativa per quel rinnovo che non si è mai concretizzato. Stessa situazione si stava creando a Torino, con Giuntoli pronto a trattare il rinnovo, ma scontrandosi con le richieste esose dell'agente del giocatore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport però, Vlahovic avrebbe trattato con lo stesso Ristic per arrivare a delle condizioni favorevoli per la Juventus. Pronto quindi un contratto di 2 anni che aiuterebbe non poco la Juventus a monetizzare la sua cessione. Ristic, da cuore di pietra a cuore d'oro. E chissà cosa pensa Commisso...