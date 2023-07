Ricordate Tofol Montiel? Finisce in quarta serie spagnola

Ricordate Tofol Montiel, partner offensivo di Dusan Vlahovic nella Primavera viola di qualche anno fa? Ebbene, a differenza del coetaneo serbo la sua carriera sta prendendo una piega ben diversa. Dopo aver lasciato la Fiorentina, infatti, il fantasista spagnolo classe 2000 era tornato in patria per giocare con la squadra B del Maiorca. Adesso è ufficiale il suo passaggio all'UD Alzira, società di Segunda Federación, ovvero la quarta divisione nella piramide calcistica iberica. Dalle magie nelle giovanili viola, con anche un paio di guizzi interessanti in prima squadra, al semiprofessionismo nell'arco di un paio di annate.