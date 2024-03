Prandelli: “Quando incontrai Vlahovic gli serviva fiducia. C’è stima tra noi”

"In quel momento c'erano 4-5 attaccanti che potevano essere titolari, ma per me era lui. Perchè da come si allenava, da come ascoltava, da come si muoveva gli mancava solo la serenità. Non devi fare tanto, gli dissi che sarebbe stato il titolare. Poi gli ho dato due o tre dritte, poi il resto non lo devi insegnare. Solo i movimenti e i tempi, la capacità di calciare la aveva già. Lui ha risposto in maniera straordinaria, è un giocatore forte. Sono stato fortunato a trovare un talento, e da lì è nato un rapporto di stima e rispetto"