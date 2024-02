Pisa, partita chiave con il Modena: Aquilani sotto la lente d’ingrandimento

Questa sera all'Arena Garibaldi andrà in onda la sfida tra Pisa e Modena: match chiave per il futuro di Alberto Aquilani

Il Pisa si giocherà una sfida di fondamentale importanza questa sera contro il Modena. Come scrive Tuttosport, i toscani arrivano da due sconfitte consecutive e il vantaggio sulla zona playout si sta assottigliando sempre di più. Per questo motivo sugli spalti dell'Arena Garibaldi, questa sera ci sarà anche il patron neroazzurro, Alexander Knaster, assieme al resto della dirigenza. Alberto Aquilani l'osservato speciale, che per il momento non sembra a rischio esonero, ma i passi falsi concessi sono finiti. In caso di sconfitta il futuro dell'ex tecnico della Primavera della Fiorentina potrebbe cambiare in maniera molto rapida.