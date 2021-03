L’ex viola Riccardo Maspero è intervenuto nel corso del programma televisivo tmw news. Queste le sue parole sulla Fiorentina: “Sono preoccupato per la situazione, è una buona rosa però non è squadra, mancano giocatori che possano trascinare il gruppo. E allo stesso tempo manca il pubblico che riesce a trasmettere il calore e anche il valore della maglia viola. I ragazzi hanno buone qualità tecniche ma non riescono ad esprimere in campo tutto il loro potenziale”.