Lutto: è morto Rossano Berti, ex viola e già preparatore dei portieri con Nicola

Il mondo del calcio piange Rossano Berti. L’ex preparatore dei portieri, che ha lavorato a lungo con Davide Nicola a Livorno, Bari, Udine, Torino, Genova e Salerno è infatti morto all’età di 54 anni. Nato a Viareggio, classe ’69, aveva iniziato a giocare in Toscana, nella Tirrenia Ronchi, per passare poi alla Fiorentina e militare per diversi anni nel vivaio viola, prima di giocare nel Viareggio e chiudere la sua carriera da calciatore. Ha cominciato ad allenare a 26 anni ed è arrivato fino alla massima divisione italiana.