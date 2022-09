Lafont, che soddisfazione: arriva la chiamata più attesa

Bella soddisfazione per Alban Lafont, il portiere classe '99 che alla Fiorentina non ebbe troppa fortuna. Arrivato con l'etichetta di predestinato, rimase un solo anno a Firenze (2018/19) prima di tornare in Francia. Nella fila del Nantes (che l'ha poi riscattato a titolo definitivo), Lafont è tornato ad essere considerato tra i migliori del suo ruolo e oggi per lui è arrivata anche la prima convocazione con la nazionale maggiore della Francia. Non una selezione qualsiasi. A spianargli la strada l'infortunio alla coscia rimediato nelle ultime ore da Hugo Lloris. Lafont andrà a far compagnia a Maignan e Areola.