In molti contro Prandelli, ma il calcio non c’entra

In questi giorni sta facendo molto discutere la richiesta dell'ex tecnico viola Cesare Prandelli che, ha richiesto la realizzazione di un cancello per la sua Villa di Via San Lorenzo a Firenze. Il cancello servirebbe per la realizzazione di un ulteriore ingresso che sorgerebbe dal lato dei terreni di mister Prandelli, e verrebbe realizzato grazie ad un taglio del muro che corre lungo via della Madonna della Pace. La richiesta vede però molti pareri contrari, tanto che 45 residenti del Bobolino hanno deciso di portare la questione davanti al Tar della Toscana, in quanto l'inserimento di un cancello in quella zona porterebbe un danno al paesaggio e un netto aumento del traffico. Nonostante ciò però, il Comune di Firenze e la Soprintendenza si sono mostrati favorevoli nell'accogliere la richiesta del tecnico.