Il Pisa di Aquilani si rinforza in attacco con un ex viola

Il tanto agognato centravanti per il Pisa è una vecchia conoscenza della Fiorentina, anche se a Firenze non lasciò grandi ricordi

Alberto Aquilani è partito forte sulla panchina del Pisa. Ha bagnato la prima stagionale in B con una vittoria per 2-0 a Marassi. La società ha voluto accontantare Aquilani che aveva chiesto un rinforzo offensivo. E lo ha fatto con un ex Fiorentina. Si tratta di Jan Mlakar, ex punta slovena della Fiorentina Primavera. Questo il comunicato ufficiale dei nerazzurri: