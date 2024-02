I ricordi di Malesani: “Edmundo triste se non giocava. Bati grande anche come uomo”

Alberto Malesani ha concesso una lunga intervista a Radio Serie A ripercorrendo la sua carriera, terminata nel 2020 con il ritiro dal mondo del calcio. L'ex allenatore è tornato ovviamente anche sull'esperienza vissuta con la Fiorentina, grazie alla quale approdò in Serie A nel 1997/98, ottenendo un quinto posto in campionato per poi salutare dopo appena una stagione e trasferirsi al Parma. Queste le sue parole: