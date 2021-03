Guidi: “Chiesa ha tutto per diventare capitano della Juve. Ricordo che a Firenze…”

Federico Guidi, ex tecnico della Primavera viola ed ex allenatore di Federico Chiesa, ha parlato a tuttomercatoweb. Queste le sue parole: “Mi aspettavo questo rendimento da Chiesa perché conoscendolo in modo approfondito, è uno che più aumentano le difficoltà intorno a sé e più alza il proprio livello. Le sue caratteristiche lo rendono unico a livello nazionale ma anche nel resto d’Europa. E’ ancora molto giovane, ha ampi margini di miglioramento. Le dichiarazioni dopo l’eliminazione in Champions? Ha questa mentalità e questo approccio da sempre. Quando giocava nella Fiorentina di Paulo Sousa, che lo portò in prima squadra fin dall’inizio, decise comunque di prendersi la responsabilità di tornare in Primavera per la sfida proprio contro la Juve risultando decisivo. Ha una forte personalità e non fugge mai davanti alle proprie responsabilità. Capitano della Juventus? Non si può sapere quale sarà il suo percorso dentro lo spogliatoio ma se guardo in prospettiva, non gli manca niente per assumersi questo tipo di responsabilità”.