Gori: “Avellino la piazza anche del futuro. Lascio il segno”

Gabriele Gori sembra aver trovato la sua piazza ideale in Avellino. L'ex viola vuole tornare in Serie B con i lupi

Gabriele Gori, ormai ex promessa della Fiorentina ha cambiato spesso maglia negli ultimi anni. Cosenza, Reggina e adesso Avellino. I lupi, che militani in Serie C vogliono tornare in B. La sua stagione è stata positiva, con 10 gol realizzati. Ottopagine.it ha raccolto le sue parole:

"I Play-off li ho già vissuti, ma non i Serie C, ero alla Reggina e puntavamo alla Serie A. Perdemmo per un gol all'ultimo minito, un'esperienza utile per questa stagione. I tifosi devono stare vicini a tutta la squadra, cosa che fanno da inizio anno. Siamo in sintonia, e dobbiamo far sentire che Avelino sarà la piazza del futuro. Spero di essere sempre negli 11 iniziali. Lascio il segno, e voglio farlo sempre"