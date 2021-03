Gentile: “Prandelli è l’allenatore giusto. La società dovrà spendere”

Claudio Gentile, Campione del Mondo nell’82 ed ex viola, è stato ospite al Pentasport. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno:

Ho sempre simpatizzato per la Fiorentina. Ho apprezzato l’accoglienza che mi è stata riservata nonostante venissi dalla Juve. Dopo i bianconeri seguo sempre le vicende della Fiorentina. La stagione della Fiorentina? Forse certi giocatori non hanno risposto come ci si aspettava. Sul primo gol subito, ad esempio, pesa la leggerezza di Quarta che ha tenuto in gioco Ibra. Una sconfitta che mette in pericolo il prosieguo del campionato. Serviranno meno errori e più risultati. Prandelli? Una persona molto appassionata del suo lavoro, è stato un grande giocatore. Ha voglia di salvare la Fiorentina e dare qualcosa di suo per arrivare a questo risultato. A volte però il calcio dà giudizi severi. La Fiorentina la seguo molto e spero si tiri fuori da questo situazione, ha i giocatori e l’allenatore giusto per farlo. Su una possibile rinascita Viola? A fine campionato sarà compito della società spendere per avere calciatori di un certo livello. Questo lo spero anche per la città. Sui difensori di oggi? Certi difensori non ci sono più, si vedono attaccanti che fanno gol da soli, mi arrabbio molto perché basterebbe poco. In fase difensiva bisogna sempre essere attenti. Questa marcatura a zona non credo possa dare grandi risultati.