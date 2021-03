Flachi: “Fiorentina all’altezza del Milan per 60′. Difesa? Troppo leggeri”

Francesco Flachi è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. L’ex bomber ha analizzato la sconfitta della Fiorentina contro il Milan:

La Fiorentina per un’ora è stata all’altezza del Milan. La squadra deve crescere in questo tipo di situazioni, serve anche essere brutti ma cinici. Non sono riusciti a tenere alta la concentrazione. A volte bisogna capire che bisogna chiudersi leggermente per non regalare spazi. Il Milan veniva dagli impegni europei ed era stanco sia mentalmente che fisicamente. I Viola dovevano approfittarne. Sulla difesa? Troppo leggerini, Pezzella su Ibrahimovic in occasione del gol è un esempio. In quella situazione l’argentino doveva essere dietro ad Ibra, in più si aggiungono tutte le disattenzioni che creano poi queste situazioni spiacevoli. C’è dispiacere ma la situazione non è critica. Nei prossimi impegni ci sono squadre come il Sassuolo che non devono chiedere nulla dalla classifica. C’è la possibilità di prendere qualche punto. Le prestazioni dei calciatori? Eysseric si è dato da fare anche in un ruolo inedito. Lui molto bene. Vlahovic lo vedo crescere, il prossimo anno deve confermarsi e speriamo che possa migliorare. In proiezione è uno che farà molto comodo. Castrovilli giocava esterno ed è un ruolo che non ha nel DNA. Amrabat credo avrebbe fatto comodo per il secondo tempo al posto di Venuti. Poteva aiutare il centrocampo. Sul 4-4-2? Sono sempre stato a favore di questo modulo perché copre bene il campo ma alla Fiorentina mancano gli esterni. Si può continuare su questa idea tattica ma la squadra va schierata per esaltare le qualità di Castrovilli.