FOTO – Il primo passo di Osvaldo: “Sto tornando me stesso”

Quel video in lacrime con il racconto della sua depressione aveva lasciato tutti impressionati. Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante talentuoso con un trascorso di due stagioni nella Fiorentina, non se la sta passando bene tra solitudine, cure e dipendenze. Ma dopo il suo outing, in molti hanno cercato di aiutarlo e già si vedono i primi segnali. L'italo-argentino ieri sera ha infatti postato una foto mostrandosi di nuovo sorridente con la didascalia "Volviendo a ser yo", ovvero "Tornando a essere me stesso".