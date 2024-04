Follia in Sudamerica, l’ex viola Maxi Olivera colpito da un sasso e sanguinante

Ha dell'incredibile quanto accaduto dopo la gara tra Rosario Central e Penarol, in Copa Libertadores. Al termine del match, 1-0 per gli argentini sugli uruguayani, i giocatori ospiti dell'Aurinegra sono andati a ringraziare i propri tifosi, ma da quelli locali è piovuto un sasso che ha colpito al volto l'ex laterale della Fiorentina Maxi Oliveira, sanguinante in volto.