Flachi alimenta il sogno Champions: “La Fiorentina può prendere il posto del Napoli”

"Cosa manca ancora al mercato viola? Non saprei, negli ultimi anni la Fiorentina sul mercato si è mossa bene e velocemente prendendo giocatori che sembravano fuori portata. Si dovrà vedere cosa accadrà con Milenkovic, anche se lui però dovesse partire arriverà un sostituto all'altezza. Sta nascendo una bella squadra che ora avrà un anno di lavoro alle spalle in più. Ikone può essere allenato a segnare di più? Assolutamente si, soprattutto con le qualità che ha. Sia lui che Gonzalez arrivano stanchi davanti alla porta e mancano alle volte di lucidità. Possono però migliorare entrambi molto. Ikone poi ha avuto sei mesi di ambientamento, ora potrà finalmente far vedere le sue qualità già a aprtire da agosto. Obbiettivo Champions dichiarato? Io non ne parlerei in pubblico ma solo nello spogliatoio. I viola insieme alla Roma sono le due squadre pronte a soffiare il posto ad una delle prime quattro, Lazio e Atalanta le vedo indebolite, così come il Napoli".