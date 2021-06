Di Chiara: “Ho preso un caffè con Pradè, ecco cosa mi ha detto sul mercato”

L'ex viola aggiunge sul futuro di Ribery: "Quando le cose vanno così succede un po' come nelle storie di coppia..."

L'ex viola Alberto Di Chiara è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole: "Gattuso ha accettato la Fiorentina perché per Commisso questo è l'anno zero. Evidentemente il progetto tecnico gli consente di lavorare bene. Chiaro poi che non basta Gattuso, bisogna prendere anche i giocatori. Ultimamente ho preso un caffè con Pradè, la priorità sono i laterali. Questa squadra ha bisogno di 4-5 acquisti di livello. Da quello che ho capito il compito più arduo è piazzare tutti gli esuberi che sono tanti".