Dal campo alla panchina, le good vibes di Diamanti: “Il cuore fa la differenza”

Sul Viareggio

"Mi aspetto di competere, una cosa che in Australia ancora non hanno forte in testa nei ragazzi, a differenza nostra. Mi faceva piacere portarli qua perché così possono confrontarsi con ragazzi della loro età, con differenti culture e capiscono cosa devono fare per diventare calciatori. Diventare calciatori è difficile, ci saranno tanti scout e procuratori, potranno mettersi in mostra. L'aspettativa è di provare a vincere tutte le partite e di non avere rimpianti quando saliremo sull'aereo per tornare in Australia. I ragazzi stanno vivendo un sogno, non sono mai stati in Europa, sono entusiasti e si sente un'energia diversa. Sono venuto proprio per questo e ringrazio chi ci ha consentito di essere qua. Ho studiato il giusto le avversarie, siamo focalizzati su quello che dovremo fare, i ragazzi devono andare in campo e fare quello che sanno fare. Favorite? Empoli, Sassuolo, Fiorentina, un paio di straniere molto forti, la Rappresentativa Serie D. Noi giochiamo abitualmente contro squadre dell'equivalente della nostra Serie C, siamo abituati a competere contro gli uomini e non i ragazzi. Sono curioso di vedere cosa sapremo fare".