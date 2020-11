Cinquini: “Iachini sempre sulla graticola, non aiuta. Montella? Non è un’idea peregrina”

Oreste Cinquini, ex d.s. viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole: “La situazione della Fiorentina non è bella, Iachini è sempre sulla graticola. Sicuramente la conferma arrivata per volontà di Commisso si è rivelata una scelta sbagliata ma il clima di incertezza che si è generato in seguito ha avuto dei risvolti sul tecnico e sui giocatori. Cosa fare ora? Se si vuole intervenire lo si faccia ora, senza perdere tempo. Montella? Essendo già sotto contratto, sarebbe una soluzione comoda a livello di bilancio. Se si cerca un traghettatore, il suo ritorno potrebbe non essere un’idea peregrina”.