Carnasciali: “Per ora Fiorentina sufficiente. Quarta? Non ha dato tutto”

"Ci son stati alti e bassi. Buone prestazioni unite a debacle. È un campionato anomalo per via dei mondiali. Per ora la sufficienza per la Fiorentina c'è, ma dopo il mondiale sarà un altro campionato. Quarta? Non ha dato ancora tutto, ha margini di miglioramento e deve trovare continuità. Forse è questo quello che gli manca. Attacco? Si butta sempre la croce addosso agli attaccanti, ma quando un reparto non funziona bisogna guardare al gioco nel suo insieme. Giocare sempre con gli esterni invertiti non sempre rende. Italiano lo reputo bravo e secondo me già qualcosa ha cambiato, si dovrebbe però modificare a volte di più il modulo. Nell'ultima partita col Verona mi sembra che sia cambiato qualcosa comunque. Motivazione? I giocatori sono tutti dei professionisti e devono ragionare cercando di essere sempre in competizione e nel settaggio mentale giusto."