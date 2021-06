Carnasciali: “Biraghi nella Fiorentina ci può stare. Ribery? Forte, ma l’età…”

L'ex viola parla di Biraghi e Ribery, ma anche del nuovo corso con Gattuso: "Fa ben sperare, il suo 'sì' è una garanzia"

Carnasciali conclude parlando di due giocatori viola: "Biraghi non ha fatto un buon campionato come del resto i suoi compagni, però all'Inter ha fatto varie partite e anche in Nazionale. Forse è da ricostruire un po', ma nella Fiorentina ci può stare. Ribery? Se sta bene è un giocatore forte però ha anche un'età importante. Con Gattuso devono parlarsi chiaro e vedere se e come è possibile trovare un'intesa".