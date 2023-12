Cabral finalmente si sblocca. Primo gol in campionato con il Benfica

Arthur Cabral è arrivato in estate al Benfica, il compito non era facile. Sostituire Goncalo Ramos, volato a Parigi. Ma l'ex viola sta davvero faticando, infatti non aveva mai segnato in campionato. Ieri però Schmidt l'ha messo in campo, e King Arthur ha trovato il suo primo gol in campionato, e davanti ai tifosi del Benfica. La rete contro il Falamicao è stata la prima del successo per 3-0 che ha riportato il Benfica in vetta alla classifica, in attesa dello Sporting Lisbona. Fino ad adesso il centravanti aveva segnato solo due gol, ma nessuno in Primeira Liga