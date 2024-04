Brighton-Arsenal 0-3: Igor ancora fuori dalle scelte di De Zerbi

Il brasiliano nasce come terzino nella Spal, poi è stato adattato a Firenze in posizione centrale, grazie anche alle importanti capacità fisiche. Predominanza fisica che lo ha portato nei suoi due anni con Italiano ad essere, proprio, un perno portante della formazione viola, in particolare nella prima annata con l'allenatore siciliano in panchina.

Allora, Igor è così inadatto al calcio inglese, ma soprattutto in un calcio "rivoluzionario" e offensivo come quello di De Zerbi? Le caratteristiche sia difensive, ma soprattutto offensive ci sono, tantochè in estate De Zerbi ha parlato di lui dicendo: "E' un giocatore che mi piace tanto per caratteristiche". Eppure, per lui sono appena 26 le presenze in stagione e poco più di 1000 i minuti in campo, considerando le 4 competizioni in cui è coinvolto il Brighton. La stagione dei "Seagulls" non è esaltante: fuori da tutto e decimi in Premier, ma la vera chance per lui sembra mai veramente arrivare.