Borja Valero: “Io fiorentino adottivo. Gli amici scherzano su ‘Grande Borja’…”

Oltre a Lorenzo Venuti , anche l'ex viola Borja Valero ha parlato della sua passione per Firenze e per la Fiorentina ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni: "Mi sento un fiorentino adottivo, con la mia famiglia ci siamo chiesti 'Firenze è diventata casa nostra, perché non rimanerci?'. Sembra strano ma ho molti più amici a Firenze che a Madrid, città nella quale sono nato".

Borja Valero conclude: "Mi piace tantissimo il senso dell'ironia che c'è qua in città, mi trovo bene perché anche io sono un po' così. Gli amici che ho qua scherzano molto con me. Dicono che dovrei andare all'anagrafe per cambiare il mio nome; non più 'Borja' ma "Grande Borja', perché è la prima cosa che mi dice la gente quando mi incontra per strada".