Baiano: “Difficile rifiutare 70-80 mln. Scamacca bravo ma non è Vlahovic”

L'ex viola commenta anche gli ultimi spostamenti di Commisso: "Ci sono Burdisso, Pradè e Barone. Sono loro a dover fare il mercato"

L'ex attaccante viola Francesco Baiano ha parlato anche di Fiorentina nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Sportiva. Questo il suo pensiero: "Vlahovic mi auguro che rimanga a Firenze ma sarà difficile. Normale che si potesse presentare uno scenario del genere dopo la stagione che ha fatto. Rifiutare in questo momento 70-80 milioni è difficile, sarà difficile sostituirlo. Scamacca è un nome importante ma non è Vlahovic. La Fiorentina viene da una serie di stagioni molto difficili, ha lottato per non retrocedere. Vedere il miglior giocatore in questa situazione diventa complicato. La società sta facendo di tutto per trattenerlo ma deve anche guardare al bilancio, in Italia sono poche le società che possono pagare certe cifre di stipendio".