B.Valero: “Barone? Come Davide, viverlo come gruppo dia una motivazione in più”

Ripartire dopo un lutto? "Non è per niente semplice, ma lo hanno vissuto come gruppo e questo aiuterà. La morte di Davide diede una marcia in più alla squadra, deve essere una motivazione in più per lottare e arrivare a dei successi quest'anno. Tornare ad allenarsi insieme ai compagni fa sì che possa essere più semplice riprendere. Un momento come questo ti avvicina ancora di più alla tifoseria, lo abbiamo visto ieri, guarisce qualche ferita che poteva essere aperta. Una chiave importante per perseguire gli obiettivi che la Fiorentina ha in questa stagione".