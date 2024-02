Aquilani rischia col Pisa, ma salva la panchina nel recupero a Cosenza

Aquilani, ex Primavera della Fiorentina, non sta vivendo un gran momento sulla panchina del Pisa, ma è riuscito a salvarsi in extremis a Cosenza

La vecchia guardia del Pisa ha salvato il risultato e, molto probabilmente, anche la panchina del tecnico Alberto Aquilani. I nerazzurri toscani, allenati dall'ex centrocampista della Fiorentina, hanno pareggiato ieri in extremis al 'San Vito-Marulla' di Cosenza. Il veterano Gaetano Masucci in rovesciata ha servito l’assist per Caracciolo che in pieno recupero, al 51°, ha rimesso le sorti in parità. Così l'ex tecnico della Primavera viola ha potuto salvare la propria panchina, con un pareggio che porta il Pisa a quota 27 punti in classifica.