Aquilani che difficoltà a Pisa, la classifica è negativa. Ma il club rassicura

La Serie B è un campionato difficile e Alberto Aquilani se ne sta accorgendo bene. Il suo Pisa fatica, ma il club crede in lui

Il Pisa non ha una classifica che splende. Il club nerazzurro fatica, ed è quindicesimo in Serie B con la sconfitta arrivata oggi contro il Venezia a complicare tutto. Qualcuno ha cominciato a dubitare sulla posizione di Aquilani. Ma il dg del club Giovanni Corrado a 50 Canale ha voluto ribadire la fiducia all'ex Fiorentina:

"Non possiamo essere soddisfatti né dei risultati, né della classifica, ma siamo consapevoli che la strada è quella giusta. Aquilani non rischia. Sarebbe sbagliato, se si crede in un progetto, scaricare la colpa su persona"