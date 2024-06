Apprensione per Amarildo: si aggravano le sue condizioni di salute

Firenze e tutto il mondo del calcio sono di nuovo in apprensione per Amarildo. Il brasiliano, ex Fiorentina, è di nuovo ricoverato in ospedale per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Amarildo, 83 anni, non ha superato al meglio i gravi problemi di salute occorsi lo scorso mese e le sue condizioni si sono aggravate in maniera sensibile. Degli ex viola, Claudio Desolati si è messo in contatto con la famiglia del brasiliano per mostrare la propria vicinanza. Lo scrive Firenzedintorni.it.