Ancora Antognoni: “Fiorentina da Champions League. E Arthur…”

"La Fiorentina in questo momento sarebbe da Champions; bisogna aspettare sempre fino alla fine, durante i campionati ci sono gli alti e i bassi, però la squadra sicuramente sta facendo molto bene. Lo avevo detto anche in situazioni diverse di classifica, Italiano è il valore aggiunto, perché se poi guardiamo i giocatori che sono arrivati sinceramente devo ancora trovarne uno che sia andato bene. Le punte non segnano, segnano gli altri, i centrocampisti; Bonaventura che ha 34 anni ha avuto un'exploit incredibile. Quindi secondo me la mano di Italiano si vede". L'unica eccezione, per l'ex viola, è Arthur: "Ha trovato l'allenatore ideale per valorizzarlo. Ha un tipo di gioco che predilige il possesso palla, è un moderatore di campo che sicuramente serve alla Fiorentina. Ma c'è anche qualche altro giocatore, come Duncan che non era considerato e che invece poi si è rivelato forse uno dei più positivi in questo periodo, come altri giocatori che sono stati valorizzati molto bene".