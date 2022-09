Amerini: “Batistuta? Ha il carisma per fare il dirigente”

Daniele Amerini , ex centrocampista della Fiorentina , è intervenuto oggi a Radio Sportiva per parlare dei viola e delle ultime dichiarazioni di Batistuta . Sentite le sue parole.

"Batistuta è un grande personaggio e come tale può portare benefici. Non è scontato che un grande giocatore sia anche un grande dirigente. Credo comunque che Bati abbia il carisma per ricoprire un tale ruolo, fermo restando che bisogna vedere se la Fiorentina ne ha bisogno. Ad oggi è Batistuta che dichiara che è pronto. Dall'altra parte c'è una società già strutturata con dei ruoli ben definiti. Batistuta deve dimostrare tutto da dirigente, ma credo che possa portare dei benefici. Barone e Pradè stanno facendo crescere la società, non sarebbe una decisione semplice quindi quella su Bati. Maldini ha dimostrato di essere anche un grande dirigente. Se la persona è di valore può essere un valore aggiunto mettere questi personaggi dentro la società"

"I giocatori devono dare un segnale ad Italiano. Ad oggi non lo hanno fatto ne Jovic ne Cabral. Ho visto attaccanti svogliati e spenti, forse per mancanza di condizione. Se sono giocatori intelligenti ne usciranno più forti. Se non capiscono il segnale di Italiano, che ha messo Kouame titolare, non cresceranno. Soprattutto Jovic deve capirlo. Ho assistito dal vivo a Fiorentina-Napoli e Fiorentina-Juventus. La squadra mi era piaciuta. Contro il Verona sono stati fatti dei cambiamenti. Il gioco odierno è fatto di tanti cambi di posizione. Barak ad esempio è molto mobile. Credo che contro il Verona abbia pagato l'atteggiamento più concreto. Se riprende fiducia la Fiorentina può tornare a giocare bene come ad inizio campionato"