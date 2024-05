Amarildo in gravi condizioni

Firenze in apprensione per Amarildo, uno dei giocatori più amati della storia viola, che versa in gravissime condizioni in un ospedale brasiliano. Il Campione del Mondo del 1962 aveva già avuto gravi problemi di salute, ma era riuscito a superarli. Firenzedintorni.it riferisce che a breve Merlo e Chiarugi si metteranno in contatto col figlio che segue da vicino l’ottantacinquenne campione viola. A Rildo un grosso in bocca al lupo da parte di tutti i tifosi viola.