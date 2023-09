Von…ci posso credere – Ranieri Ufficiale e Genk-iluomo e I’mezza caccia

Che dire di questo ciuffino ribelle, comanda la difesa come un ufficiale e in sala stampa dedica un pensiero da gentiluomo, inzuppato di valori familiari, alla fidanzata, che e' al sesto mese di gravidanza e ai suoi genitori. Inoltre risolve anche il problema del gol segnando una doppietta epica che non dimentichera' mai. Questo ragazzo, cresciuto da terzino sinistro nel nostro settore giovanile, ha tirato fuori nel tempo una grinta che ha conquistato tutti i tifosi viola, su di lui ci puoi contare, per scartarlo (come dicevamo una volta) ci vuole una gran giocata dell'attaccante avversario. Provengo da un' infanzia dove l'idolo indiscusso, con questi valori, si chiamava Alessio Tendi, Luca Ranieri ha la solita garra di Alessio ma la tecnica e' nettamente superiore, il vecchio leone della Fiesole, nato a Fiesole, aveva un 7 da tenere tutte le domeniche e con lui ingaggiava un duello, (memorabili quelli con Causio),tutte le domeniche, il giovane Luca , al contrario,gioca un calcio molto piu' difficile, con atleti scolpiti nella muscolatura e con delle velocita' piu' elevate di un tempo. Per entrambi c'e' l'amore e la stima di chi ama la Fiorentina e viene a vederla tutte le domeniche, sono quei calciatori-calcianti che Firenze incarna nel suo DNA. Pensare che girovagava a Moena due estati orsono, avanzava questo atleta e Dio ha voluto che nessun'altra societa' ci abbia creduto, a volte rammentiamo il destino, quello che la vita ci puo' riservare, spero che questo esempio di Luca serva a tanti ragazzi per credere nei loro mezzi, in qualsiasi lavoro svolgano, di lottare su ogni pallone quotidiano per sistemare la loro vita, condirla di felicita', conquistarla con la grinta del nostro difensore.

La societa' belga lavora benissimo da anni su un settore giovanile fiorente, crea giocatori su giocatori, da tempo gioca a buoni livelli le competizioni europee, El Kannouse mi e' sembrato un gran calciatore, la squadra e' ben assortita tecnicamente e fisicamente, lo sapevamo e lo temevamo, non vedo tutti questi drammi per un buon 2-2, per una partita che avevamo in mano e non siamo riusciti a chiuderla per poco, e' vero che dobbiamo migliorare la fase difensiva, che la nostra squadra a parte Nico Gonzalez e Bonaventura non ha giocatoroni di spessore internazionale. Lasciate lavorare in pace il buon Italiano, invece di metterlo in discussione quando perde o pareggia, cominciate a chiedere alla societa' giocatori forti, specialmente nei ruoli determinanti, se in porta avevamo Vicario o Provedel, se in difesa fosse arrivato Sutalo, forse la squadra avrebbe acquistato quella solidita' nelle fondamenta che sarebbe servita per affrontare un anno cosi pieno di appuntamenti. Le nostre mamme ce lo dicevano sempre: “se invece di codesti troiai, t'avevi comprato un be' paio di mocassini e un be' paio di carzoni, un tunn'eri stato meglio?” Le mamme hanno sempre ragione, pochi capi ma di qualita'. Questo per far capire, a tanti tifosi che criticano il mister tutti i giorni, che con questo parco giocatori sta cercando la quadra per stabilizzare la formazione in campo, poi subentra il valore dei calciatori, siamo a inizio stagione, molti elementi devono trovare la forma migliore, quelli nuovi stanno studiando i movimenti per far suonare bene l'orchestra. A fine gara eravamo tutti leggermente delusi del risultato ma vi consiglio di vedere in tv le altre partite delle squadre italiane, tutte soffrano, specialmente fino ad ottobre dove non entrera' nei muscoli quella forza per reggere queste battaglie continue da 100 minuti cd.