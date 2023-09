VON-CI posso credere- Il Maggio fiorentino batte la Filarmonica di Vienna

Che titolo!! Fa più effetto che Fiorentina elimina il Rapid Vienna, il concerto viennese del primo di gennaio è un fiore all'occhiello del panorama musicale mondiale, un benvenuto all'anno che entra in scena, il nostro Maggio Musicale Fiorentino se la gioca alla pari contro l'orchestra viennese, fosse solo perché noi ci presentiamo in tutto il mondo con giglio rosso in campo bianco. La partita è stata bella, intensa, difficile come previsto, il secondo tempo è stato un testa e rovescio nell'area viennese, la differenza la fanno sempre i grandi giocatori e per fortuna Nico Gonzalez gioca nella Fiorentina. Della compagine loro mi sono piaciuti il portiere Hedl, lo stopper Quarfield (un mini Vierchowod con i capelli di Contratto) e Grull. Come spesso ripeto, bisogna pazientare un altro pochino per entrare a pieno regime, non cadrei nell'errore di dare giudizi affrettati su un giocatore o un altro. Ogni tanto mettetevi davanti alla tv e osservate le altre squadre italiane: tutte hanno rendimenti altalenanti e i giocatori più "pesi" entrano dopo in forma.