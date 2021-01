VN – Tanti sondaggi per Pulgar e Duncan. Il cileno contropartita per Gomez?

Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Fiorentina a gennaio ci sono Pulgar e Duncan. Il cileno piace al Leeds ma preferirebbe restare in Italia. Secondo quanto abbiamo raccolto Felicevich, agente del giocatore, ha ricevuto sondaggi da parte di Torino, Cagliari e Parma che sarebbero interessate ad un prestito. Sullo sfondo c’è l’Atalanta che cerca un centrocampista e potrebbe fare il suo nome nel caso in cui il discorso Papu Gomez dovesse entrare nel vivo. Situazione simile per l’ex Sassuolo: secondo quanto risulta a Violanews.com l’agente ha parlato con 6-7 squadre di Serie A e ha provato ad offrirlo anche ad alcune big, senza grandi riscontri. Duncan piace invece a formazioni di medio-bassa classifica, in particolare Samp, Genoa, Verona e Torino che sono interessate ad un eventuale prestito.

