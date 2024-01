VN – Pierozzi è fatta: la spunta la Salernitana grazie al fattore Inzaghi

Niccolò Pierozzi è virtualmente un giocatore della Salernitana. Come anticipato nei giorni scorsi, il fattore decisivo per il buon esito della trattativa è Filippo Inzaghi in panchina. Il tecnico che lo ha avuto alla Reggina l'anno scorso ed ha favorito la sua crescita con un'ottima stagione in Serie B. Il classe 2001 si trasferisce in prestito fino al termine della stagione. Rimangono solamente alcuni piccoli dettagli da risolvere, ma già da domani potrà considerarsi a tutti gli effetti un calciatore granata. La Salernitana ha avuto la meglio sulla concorrenza del Verona in Serie A, della Cremonese e di altri club di Serie B.