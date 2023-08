VN – Martinez Quarta, “no” della Fiorentina all’offerta del Betis: il punto

In attesa dell'esito della partita di questa sera valevole per il passaggio ai gironi di Conference League, la Fiorentina sarebbe a lavoro per sistemare il reparto difensivo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti, i viola avrebbero detto di no all'offerta arrivata dal Betis Siviglia per Lucas Martinez Quarta. Gli spagnoli, si sarebbero visti chiudere la porta in faccia dopo una proposta di 8 milioni di euro, con i viola che ne chiederebbero almeno 15. I biancoverdi non vorrebbero arrivare alla doppia cifra e le distanze tra le parti, dunque, continuano ad essere ampie. Non è del tutto escluso, però, che dal momento in cui il Betis avrà formalizzato la cessione in Arabia di Luiz Felipe, possa alzare la posta in gioco per trovare un accordo, anche se molto dipenderà dalla sfida delle 20:00 dei viola.