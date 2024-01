Vincenzo DICE: “Discordi interni, concordi esterni”. Ora agire sul mercato

DICE. Così si chiama con l'acronimo una regola matematica relativa al campo delle disequazioni di 2°grado. Non preoccupatevi: non è il prodromo ad una noiosa lezione di algebra. Per di più se colui che scrive ha affinità con materie perlopiù umanistiche che non scientifiche. In realtà il concetto del metodo DICE, almeno da mutuare in ambito calcistico, è molto semplice. L'acronimo, infatti, sta per "discordi interni, concordi esterni". Un metodo mnemonico per semplificare agli studenti il procedimento da seguire nella risoluzione. Questa formula non vi ricorda forse qualcosa, in relazione alle vicende della Fiorentina di Vincenzo Italiano? Nel leggere l'undici sceso in campo ieri sera a Reggio Emilia, è balzata all'occhio la contemporanea presenza di Josip Brekalo e Jonathan (Jorko) Ikonè. Il primo ha giocato con la valigia in mano, direzione Zagabria. Il francese, invece, appare sempre più vittima di sé stesso e del "vorrei ma non posso" che trasmette nelle sue giocate. Due esterni insomma che - per motivi diversi - sono tutt'altro che concordi nello scacchiere viola. Innanzitutto per quell'essere schierati a piede invertito, tanto caro al tecnico viola. E qui sorge il primo quesito...