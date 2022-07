Venuti come D’Ambrosio: fior di terzini, ma alla fine si riparte sempre da lui

Così Thanos, il titano pazzo, in Avengers: Endgame; noi la ricicliamo per un personaggio che di folle ha ben poco, ma che è quello da cui la Fiorentina riparte ogni anno dopo che il terzino destro titolare (sulla carta) di turno fallisce. O se ne va semplicemente, come l'ultimo in ordine di tempo. E' così dal 2019, quando LolloVenuti è rientrato alla base dopo due anni di prestito a Benevento e uno a Lecce. Sulla fascia destra della Fiorentina, da allora, si sono alternati Caceres, Lirola (accolto come un salvatore, salutato come un infame), Malcuit - stendiamo un velo pietoso - e Odriozola, tutta gente che aveva i gradi per panchinare Venuti, e in effetti così è stato, ma alla fine in tre anni il terzino ha messo insieme 76 presenze, di media poco più di 25 partite a stagione. Non male.