Ma prendiamo ad esempio il Napoli. Dal campionato 2010/11 a oggi è entrato nove volte in Champions. Oggi qualificarci in Champions significa un bonus iniziale di varie decine di milioni di euro. Se si considerano i proventi derivanti dai diritti televisivi di nove stagioni di eccellenza dei partenopei, pensiate sia un caso l’ultimo scudetto? Quando Rocco Commisso dice bisogna aumentare i ricavi ha ragione. Basta fare un paio di moltiplicazioni per capire quanto sarebbe importante finire dal quarto posto in su. Non conosciamo le richieste di Italiano ma appare naturale che un difensore e un attaccante con qualche propensione al gol gli farebbero comodo. Non è vero che il valore dei soldi è sempre lo stesso. Ci sono dei momenti in cui spendere bene consente di raggiungere un premio più che proporzionale. Ecco, è il momento di guardare oltre. E’ un’occasione da non perdere…